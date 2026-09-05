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Pogacar tornerà nel 2027, e intanto è ufficiale il rinnovo con UAE Team Emirates

Ciclismo

Tadej Pogacar ha rinnovato fino al 2032 con la UAE, il che significa che il campione sloveno continuerà la sua carriera almeno fino a quella data. Nel comunicato ufficiale il team ha anche confermato che "dopo il suo incidente alla Vuelta, Tadej non tornerà alle corse questa stagione, concentrandosi pienamente sulla sua recupero e riabilitazione"

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Tadej Pogacar-UAE Team Emirates insieme fino a 2032, il che significa che potremo ammirare la carriera del campione sloveno almeno fino a quella data. Sui social è online il comunicato ufficiale pubblicato in collaborazione da Pogacar stesso e dal team: "Fin dal principio questa squadra mi ha fatto sentire come a casa. Siamo cresciuti insieme nel corso degli anni e abbiamo condiviso alcuni momenti incredibili, quindi sono molto felice di estendere il mio contratto fino al 2032 — le parole di Tadej —.  C'è ancora molto da raggiungere in questo sport, e credo che questo sia il posto giusto per farlo. Sono molto grato per la fiducia che la squadra ha riposto in me e sono entusiasta di ciò che possiamo continuare a costruire insieme". 

La conferma: stagione finita dopo la caduta alla Vuelta

Nel comunicato si legge anche che "dopo il suo incidente a La Vuelta, Tadej non tornerà alle corse questa stagione, concentrandosi pienamente sulla sua recupero e riabilitazione". Lui ha aggiunto: "In questo momento, la cosa più importante è recuperare correttamente e dare al mio corpo il tempo di cui ha bisogno".

ciclismo

Vuelta, Pogacar cade e si ritira. VIDEO

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