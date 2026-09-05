Pogacar tornerà nel 2027, e intanto è ufficiale il rinnovo con UAE Team Emirates

Tadej Pogacar-UAE Team Emirates insieme fino a 2032, il che significa che potremo ammirare la carriera del campione sloveno almeno fino a quella data. Sui social è online il comunicato ufficiale pubblicato in collaborazione da Pogacar stesso e dal team: "Fin dal principio questa squadra mi ha fatto sentire come a casa. Siamo cresciuti insieme nel corso degli anni e abbiamo condiviso alcuni momenti incredibili, quindi sono molto felice di estendere il mio contratto fino al 2032 — le parole di Tadej —. C'è ancora molto da raggiungere in questo sport, e credo che questo sia il posto giusto per farlo. Sono molto grato per la fiducia che la squadra ha riposto in me e sono entusiasta di ciò che possiamo continuare a costruire insieme".