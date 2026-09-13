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Tour of Armenia, trionfa Simone Raccani. A Michele Gazzoli l'ultima tappa

Ciclismo

Simone Raccani vince la prima edizione del Tour of Armenia imponendosi in classifica generale. L'ultima tappa nella capitale Erevan fa a Michele Gazzoli che trionfa allo sprint

Gran finale a Erevan per la prima edizione del Tour of Armenia. A trionfare nella classifica generale della nuova corsa dell'Uci Europe Tour è stato Simone Raccani (Team Ukyo), mentre Michele Gazzoli (Solution Tech Nippo Rali) si è aggiudicato il successo di tappa allo sprint nella centralissima Piazza della Repubblica della capitale. Al termine delle premiazioni, Luca Guercilena, Chief Operating Officer & Cycling Director Rcs Sports & Events, ha consegnato al Primo Ministro della Repubblica d'Armenia Nikol Pashinyan la maglia rosa del Giro d'Italia per sancire il gemellaggio grazie al ciclismo delle due corse e dei due Paesi.   "È un ottimo inizio. Il Tour of Armenia è una corsa che è nata quest'anno, ma che ha già le caratteristiche per crescere - commenta Guercilena - Abbiamo visto una buona competizione e le strade sicure, che è l'aspetto più importante quando si va in Paesi in cui la cultura ciclistica non è già radicata. In più, c'è stato un grande seguito e interesse da parte delle istituzioni e della popolazione per il ciclismo, che è sicuramente un evento che porta lustro e promozione all'Armenia stessa, per cui la speranza è quella di continuare in questa direzione. È stato bellissimo tutto, ieri, ad esempio, abbiamo premiato una gara di ragazzini e mi colpito in positivo vedere il grande seguito della popolazione locale". 

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