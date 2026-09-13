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Urska Zigart, nuova frattura alla mandibola per la fidanzata di Pogacar: stagione finita

Ciclismo

Stagione sfortunata anche per Urska Zigart: la compagna di Tadej Pogacar ha infatti subito un'altra frattura alla mandibola, dopo una caduta al Faun Tour Femmes. Già a giugno, nel Giro di Svizzera femminile aveva subito lo stesso infortunio. Stagione finita anche per lei come per Pogacar

Momento decisamente sfortunato in casa Pogacar: dopo la caduta di Tadej nell'ottava tappa, il ritiro e l'operazione alla clavicola, stagione finita anche per la fidanzata Urska Zigart. L'atleta della Ag Insurance Soudal, dopo una caduta ieri al Faun Tour femmes, ha subito una frattura recidiva alla mandibola già rotta lo scorso giugno durante la seconda tappa del Giro di Svizzera. La conferma dal suo team: "In seguito alla caduta avvenuta durante la terza tappa del Faun Tour de l’Ardèche, ulteriori accertamenti medici hanno evidenziato una nuova frattura della mascella. Data la natura dell'infortunio e trattandosi di una frattura recidiva, è probabile che la stagione 2026 di Urška si concluda in anticipo; ciò comporterebbe anche la sua assenza ai prossimi Campionati del Mondo. Ora l'atleta si concentrerà interamente sul recupero. La squadra monitorerà con attenzione il processo di guarigione prima di prendere una decisione definitiva sul prosieguo della sua stagione. Auguriamo a Urška una pronta guarigione e non vediamo l'ora di rivederla in squadra"

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