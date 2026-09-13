Trofeo Matteotti, vince il norvegese Løland

Successo dello scandinavo della Uno-X Mobility davanti all'italiano Crescioli e al francese Cosnefroy, battuti nella volata finale sul traguardo di Pescara. Il norvegese lo scorso anno si era aggiudicato la Veneto Classic
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