Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Trofeo Matteotti, vince il norvegese Løland

Ciclismo

Successo dello scandinavo della Uno-X Mobility davanti all'italiano Crescioli e al francese Cosnefroy, battuti nella volata finale sul traguardo di Pescara. Il norvegese lo scorso anno si era aggiudicato la Veneto Classic

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Trofeo Matteotti, vince il norvegese Løland

Ciclismo

Successo dello scandinavo della Uno-X Mobility davanti all'italiano Crescioli e al francese...

Raccani vince il primo Tour of Armenia

Ciclismo

Simone Raccani vince la prima edizione del Tour of Armenia imponendosi in classifica generale....

Vuelta, la 21^ e ultima tappa a Granada LIVE

Ciclismo

Oggi l'ultima tappa della Vuelta con partenza e arrivo a Granada, per un totale di 112...

Urska Zigart, nuova frattura alla mandibola

Ciclismo

Stagione sfortunata anche per Urska Zigart: la compagna di Tadej Pogacar ha infatti subito...

Guercilena: "Giro d'Armenia una grande esperienza"

Ciclismo

A margine del Tour of Armenia (10-13 settembre), il direttore dell'area ciclismo di Rcs Sport ha...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS