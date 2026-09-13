Se sono state le prove generali del Mondiale, significa che la rassegna iridata sarà davvero uno spettacolo. E che molte nazioni possono sperare di trionfare. A partire dal Messico di Isaac Del Toro, vincitore del GP Montreal 2026. I campionati del mondo si disputeranno proprio nella città canadese dal 20 al 27 settembre, giorno riservato alla prova maschile élite in linea, prevista lungo il tracciato di questa corsa piena di strappi. Del Toro, 23 anni il prossimo novembre, ha bruciato in una volata a due il francese Paul Seixas, anni 20 il prossimo 24 settembre. Tutti i corridori più attesi si sono messi in evidenza e hanno lottato per le medaglie: molto attivo l'irlandese Ben Healy, che ha creato la selezione decisiva con due scatti ai -30 km. L'ultimo sembrava quello buono per la fuga vincente, ma all'ultimo dei 16 giri del circuito è stato ripreso in un baleno dall'accelerezione di Seixas. Del Toro è stato l'unico a rispondere al corridore della Decathlon, ha resistito ai successivi attacchi e ha mostrato la sua superiorità in volata. Alle spalle la lotta selvaggia per il terzo posto ha premiato un altro uomo della UAE Emirates, l'americano Brandon McNulty. Ciccone, dopo il secondo posto al GP Quebec, chiude settimo: fino al termine è stato nel gruppo dei migliori che si è giocato il podio, un bel segnale in vista del Mondiale. Solo quinto Remco Evenepoel, rimasto attardato in gruppo dopo gli attacchi di Healy. La sua rimonta si è però schiantata con il guizzo decisivo di Seixas e Del Toro.

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