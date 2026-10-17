Jonathan Milan esce dai Mondiali di Shanghai con l’oro al collo nell’inseguimento individuale, impreziosito da un record del mondo impressionante, primo corridore ad abbattere il muro dei 3’59’’. E’ il frutto del lavoro di un friulano che, come insegna la sua terra, fa parlare i risultati. Ecco come il “Toro di Buja” è diventato uno degli uomini più veloci del pianeta
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