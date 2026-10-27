Intervistato da RMC, Paul Seixas ha parlato della sua programmazione in vista del 2027: "Il Tour è sempre nei miei pensieri, ma penso anche all'ipotesi di vincere il Giro d'Italia: vedremo con gli allenatori quale fare in vista dei Mondiali". E sul futuro: "Mi prenderò tutto il tempo necessario"

Paul Seixas è la grande speranza del ciclismo francese. Il lionese classe 2006 è reduce dal trionfo al Giro di Lombardia , sigillo di una stagione da fenomeno che l'ha visto anche battagliare sulle strade del Tour de France con sua Maestà Tadej Pogacar. Proprio la programmazione della stagione 2027 è finita al centro del discorso durante un'intervista a RMC : "Il Tour, dopo l’esordio di quest’anno, è nei miei pensieri, ma puntare a vincere il Giro è un'ipotesi che posso prendere in considerazione . Valuteremo con gli allenatori quale sia l'opzione migliore in vista dei Mondiali".

"Non ho ancora deciso nulla sul futuro, mi prendo il mio tempo"

Seixas è l'uomo più chiaccherato e desiderato del ciclomercato, con il suo contratto con la Decathlon CMA CGM in scadenza nel 2027. "Per ora non ho deciso nulla - ha dichiarato -. Durante tutta la mia carriera ho passato il tempo a correre dietro ai contratti. Ogni volta che ottenevo un buon risultato, mi dicevano che bisognava rinnovare. Quando ho firmato questo contratto due anni fa, mi sono ripromesso di non avere fretta. Adesso mi prendo tutto il tempo necessario. Credo che arriverà un momento in cui avrò la sensazione di prendere la giusta decisione".