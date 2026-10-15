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Paul Seixas al Giro d'Italia 2027? Cosa sappiamo finora: le news

Ciclismo

Stagione 2026 in archivio dopo Il Lombardia e già si pensa al 2027. In attesa di scoprire i percorsi ufficiali di Giro d'Italia e Tour de France, si cerca di capire anche gli obiettivi dei corridori. A partire da Paul Seixas: sicura la sua partecipazione a Strade Bianche, Liegi e Lombardia. Ma quale grande giro deciderà di affrontare? Un indizio porterebbe al Giro d'Italia. Cosa sappiamo finora e le parole del suo Direttore sportivo

Paul Seixas è la nuova stella del ciclismo: dopo la conquista del Lombardia, e dopo un 2026 che lo ha visto conquistare, tra le altre corse, la Freccia-Vallone, un bronzo mondiale a cronometro, e due secondi posti dietro Pogacar alla Strade Bianche e Liegi-Bastogne-Liegi, ci si interroga già sul 2027 del francese. A parlarne è stato lo stesso direttore sportivo della sua squadra, la Decathlon., Julien Jurdie. Ospite di un podcast di Rmc Sport, il dirigente ha rivelato i piani: "Paul ama le Strade Bianche; dovrebbe tornare a cimentarsi con le "Classiche Monumento", come la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia, e, com'era prevedibile, l'obiettivo sarà quello di puntare al podio in un Grande Giro". La domanda a questo punto è: punterà sul Giro o sul Tour de France? Un indizio porterebbe alla corsa rosa: nel 2027 infatti il Super Mondiale di ciclismo si terrà in Alta Savoia, e la gara in linea maschile è in programma a fine agosto sul terribile e impegnativo percorso si Sallanches. C'è quindi la possibilità che il francese opti per il Giro d'Italia e poi impieghi il mese di luglio in preparazione del Mondiale di casa, con un'attesa dei tifosi francesi che si preannuncia spasmodica. Ma nulla è ancora deciso e scritto, anche perché dopo la Grande Boucle ci sarebbe comunque un mese abbondante per recuperare e puntare alla rassegna iridata. Non resta che aspettare le decisioni del team e di Seixas sulla strategia per il prossimo anno. Una cosa è certa: la sfida a Pogacar è lanciata. E chissà che la sfida non possa avere un capitolo proprio alla corsa rosa...

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