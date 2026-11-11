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Frigo alla UAE Emirates: "Correre con Pogacar mi dà grande motivazione"

Ciclismo

Dal 2027 Marco Frigo sarà un nuovo corridore della UAE Emirates. L'azzurro sarà dunque al fianco di Tadej Pogacar: "E' una motivazione enorme poter correre al fianco di quello che considero il più forte ciclista di sempre", ha detto intervistato da 'OA Sport'

Cambio di casacca per Marco Frigo, che dal prossimo anno correrà con i colori della UAE Emirates almeno fino al 2028. L'azzurro, che in carriera ha conquistato una tappa al Tour of Alps, sarà dunque al servizio di Sua Maestà Tadej Pogacar, leader indiscusso della squadra più vincente degli ultimi anni. Frigo, 26 anni, ha lasciato la NSN con un obiettivo chiaro: "Poter essere un buon gregario nella squadra più forte al mondo significa aver raggiunto un obiettivo che inseguivo da una vita", ha spiegato in un'intervista a 'OA Sport'. 

"Voglio mettermi a completa disposizione"

Correre al fianco di Re Tadej è una grande opportunità per Frigo. "Al momento non ho ancora avuto modo di incontrarlo, ma l’idea di poter correre al fianco di quello che considero il più forte ciclista di sempre rappresenta una motivazione enorme - ha spiegato Frigo -. Voglio dare il massimo e mettermi completamente a disposizione. Credo che, una volta entrato nell’ambiente e iniziato a condividere la quotidianità con lui, tutto diventerà abbastanza naturale. Probabilmente mi renderò davvero conto della grandezza di questa esperienza soltanto a fine carriera, quando mi guarderò indietro". 

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