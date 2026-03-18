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la storia

La forcella di Eugene Christophe: dannazione del corridore e lasciapassare per la leggenda

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©Getty

Può una forcella essere simbolo della sfortuna di un campione ma allo stesso tempo ciò che lo ha portato nella leggenda del ciclismo? Sì, e la storia di Eugene Christophe ne è la dimostrazione

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