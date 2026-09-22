Pogacar iscritto agli Europei di ciclismo: come stanno le cose

Tadej Pogacar è nella entry-list dei prossimi Europei di ciclismo, in programma nella sua Lubiana il 4 ottobre. Quello della Federazione slovena sembra però un pro forma, visto che al momento i piani del campione del mondo in carica è quello di tornare in sella nel 2027, dopo la terribile caduta di fine agosto alla Vuelta

Tadej Pogacar risulta iscritto nella entry-list dei Campionati Europei su strada, in programma a Lubiana il prossimo 4 ottobre. La Federazione slovena ha dunque inserito tra i possibili partecipanti anche il campione europeo in carica, vincitore dodici mesi fa sulle strade della regione di Drôme-Ardèche, in Francia. Pogacar è attualmente alle prese con la riabilitazione dopo la terribile caduta dello scorso 29 agosto alla Vuelta, gara che stava dominando. Tadej in quella occasione ha riportato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra (poi operata), una frattura cervicale stabile e abrasioni multiple. Quello della Federazione sembra un pro forma, visto che i piani di Pogacar (che è tornato sui rulli pochi giorni fa, come postato sui social) al momento prevedono un ritorno al 100% nel 2027 più che un clamoroso ritorno sulle strade della sua Slovenia per gli Europei a poco più di un mese da quella dolorosa caduta.