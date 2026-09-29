Mauro Gianetti spegne sul nascere le voci che volevano Tadej Pogacar in corsa all'Europeo di domenica 4 ottobre nella sua Lubiana un mese dopo il terribile incidente alla Vuelta: "La voglia ce l'avrebbe avuta, ma bisogna fare i conti con la realtà dei fatti. Non è possibile, non si possono forzare i tempi. E' troppo rischioso, la salute viene prima di tutto", ha detto il team manager della UAE-XRG

"Prima la salute". Così Mauro Gianetti, team manager della UAE-XRG alla Gazzetta dello Sport, ha chiuso il capitolo sulla possibile partecipazione di Tadej Pogacar alla gara in linea del Campionato Europeo di ciclismo, in programma domenica 4 ottobre nella sua Lubiana. Lo sloveno è tornato in sella pochi giorni fa a distanza di un mese dal terribile incidente alla Vuelta, in cui ha riportato una frattura scomposta alla clavicola e una stabile alla vertebra cervicale C7. Tadej avrebbe pensato seriamente di tornare in sella per gli Europei davanti al proprio pubblico e secondo quanto riferito dai media spagnoli, ha anche avuto una sorta di nulla osta dal professor Mir, che lo ha operato alla clavicola. Lo staff della UAE Emirates-XRG, però, ha messo il freno al suo ritorno in strada, posticipandolo al 2027 come già anticipato lo scorso mese. Tadej, dopo aver lasciato la maglia arcobaleno, cederà dunque anche quella di campione europeo e dovrà rinunciare al sesto assalto consecutivo al Lombardia.