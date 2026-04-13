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Paul Seixas, la promessa che è già certezza. E ora un’altra sfida a Pogačar

Alberto Pontara

Alberto Pontara

Ha vinto il Giro dei Paesi Baschi dominando dall’inizio alla fine, vincendo tre tappe di cui una a cronometro. La Francia è già in delirio per il diciannovenne di Lione. E tutti aspettano il prossimo 26 aprile: alla Liegi-Bastogne-Liegi un’altra sfida a Tadej Pogačar, che vuole tornare a vincere dopo il 2° posto a Roubaix. Il giovane d’Artagnan contro il Re Sole del ciclismo: spettacolo assicurato

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