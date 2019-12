12/13

GIOVANNI SIMEONE (Cagliari) - Magari sarà stato scelto da quasi tutte le leghe private e non sarà disponibile nel mercato di gennaio, però non è così scontato. Facciamo allora due ragionamenti. Il primo, nel caso fosse libero, è che sicuramente sarà uno degli attaccanti più prolifici sul mercato. Al di là dei gol veri e propri, a Cagliari tira spesso ed entra sempre nelle azioni offensive dei rossoblù. In più Pavoletti è ai box fino (almeno a marzo). L'altro ragionamento è su un possibile scambio. Non ha ancora i numeri per essere considerato un 'big' a livello fanta, per questo potreste scambiarlo con un 'non big' facendo però un potenziale affarone