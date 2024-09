I 5 attaccanti consigliati da Giunta. Video

Abbiamo chiesto ai nostri esperti qualche fanta consiglio durante la pausa per le nazionali. Gli attaccanti, soprattutto quelli di media fascia, sono sempre un terno al lotto. Si possono trovare vere gemme ma si può anche spendere senza ritorno fantacalcistico. Ecco i consigli in fatto di attacco del nostro Mario Giunta

Dopo aver fatto le proprie previsioni sulla stagione fantacalcistica, Mario Giunta ci parla di attacco. Tema molto delicato soprattutto quando si tratta di investire relativamente poco, cercando di avere una bona dose di +3 come ritorno. Mario ribadisce che Thauvin e Dovbyk sono ancora da prendere ma poi snocciola altri 5 nomi, quasi sei considerando il possibile dualismo in casa Lazio



Il primo nome arriva da Firenze: "Con Palladino Kean potrà fare bene" è il giudizio di Giunta che poi prosegue con gli attaccanti di casa Lazio. Tra Castellanos e Dia, forse (ma forse) meglio il secondo. A Empoli c'è Colombo che stuzzica non poco il nostro esperto visto che è arrivata anche la conferma dal campo: è rigorista della squadra



Un nome che in tanti avranno appuntato sul proprio taccuino è quello di Tammy Abraham che ha avuto subito un impatto decisamente postivo con il Milan. I tanti impegni dei rossoneri potrebbero rilanciare le quotazioni dell'ex Roma. Infine un sempreverde da prendere in seria considerazione: ogni anno Duvan Zapata è sinonimo di +3