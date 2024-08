Stufo del solito fanta? Ecco 5 idee innovative

Non esiste stagione calcistica senza fantacalcio. A volte però capita che anni e anni di 'fanta' sempre secondo le solite logiche, porti alla voglia di cambiare un po'. E allora ecco qualche spunto per vivacizzare le vostre leghe private. Dai nuovi bonus fino ad arrivare agli stipendi della vostra rosa, ecco le nostre idee estive E' TORNATO SKY SUPERSCUDETTO: ISCRIVITI E GIOCA ORA



Il fantacalcio non stanca mai. Ogni nuova stagione è un’avventura sempre diversa e siamo sempre pronti a dare battaglia anno dopo anno. Capita però che qualcuno chieda qualche “cambiamento”: il giochino è bello ma innovarlo non è vietato. Nel corso degli anni il fanta “mainstream” ha introdotto un bel po’ di novità, dal modificatore ai bonus clean sheet passando per il mitico mantra. Se state cercando un fanta un po’ più d’azione, ecco qualche suggerimento che potreste prendere in considerazione

Bonus, bonus, bonus Il primo suggerimento è forse il meno innovativo dato che è da tempo che si cercano modi per alzare il punteggio finale: gol decisivo, rete del pareggio, clean sheet e bonus differenti a seconda del ruolo del calciatore andato in gol non rappresentano qualcosa di nuovissimo. C’è però chi ha pensato, ad esempio, di dare un punto in più a due tipologie di giocatori: +1 (o +1,5) per una rete segnata da un giocatore subentrato nella nostra formazione. Parliamo del famoso “mi entra il gol di Tizio perché Caio è sv”. Al bonus normale (+3) si aggiunge un punto in più (o uno e mezzo). La seconda tipologia riguarda un +1 per chi gioca tutta la partita, recupero compreso: a livello di strategia-asta potrebbe essere un elemento che “sposta” gli equilibri. Ovviamente parliamo di giocatore di movimento: idealmente il massimo possibile è un +10 qualora tutti i vostri titolari giocassero per davvero l’intera gara

Confermo….quello della tua squadra Se la vostra tipologia di fantacalcio è di quelle che prevedono le conferme, totali o parziali non fa differenza, potreste innovare con una conferma “altrui”. Si parte dall’ultimo in classifica della scorsa stagione che può “scippare” come conferma stagionale un giocatore presente nella rosa di un rivale. Potete limitare il bonus solo ad esempio agli ultimi due oppure dare questa possibilità a tutti partendo dall’ultimo e arrivando al primo. Se la regola vi sembra troppo esagerata, potete escludere dalla lista di “scippi” il giocatore pagato di più nella scorsa stagione o mettere una regola simile per tutelarvi

Punti aggiuntivi per sfortuna o per ripetizioni Succede più spesso di quanto si creda, come in molti sapranno. Un giocatore, in una lega tra amici con scontri diretti, realizza il secondo miglior punteggio di giornata ma era contro quello che ha fatto il totalone più alto. In questo caso, zero punti in classifica e tanta rabbia. Un’idea per calmare l’incavolato di turno è quello di consolarlo con 1 punto in classifica. Oppure stabilire un totalone (ad esempio 85 punti) che dia un punto di consolazione in caso di sconfitta. Un altro bonus da un punto viene usato per le ripetizioni: se pareggio 4 volte di fila o perdo 4 volte di fila….un punticino d’incoraggiamento me lo posso anche prendere. Dopo 4 pareggi però la serie riparte da zero