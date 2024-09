Abbiamo chiesto ai nostri esperti di fantacalcio alcune previsioni stagionali. In questo video Mario Giunta ci dà le sue cinque sentenze di campionato. Per chi ha l'asta durante la pausa di campionato può essere uno spunto per aggiornare le varie liste dei desideri. Alcune previsioni meritano davvero

CONSIGLI FANTACALCIO: 11 CENTROCAMPISTI GOLEADOR