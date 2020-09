8/10

KEVIN AGUDELO (Spezia) - In una squadra all'esordio assoluto in A, ci sarò tanta rotazione, almeno inzialmente. Un sacco di debuttanti non possono dare fin da subito garanzie e qualcuno, per la legge dei grandi numeri, potrebbe perdere posizioni nella scala gerarchica. Agudelo è già abituato al grande palcoscenico e se dovesse star bene fisicamente può dire la sua in maniera importante, considerando che non vi costerà una fortuna....fateci un serio pensiero