Partiamo da un concetto forse scontato ma che è bene ricordare. Nei vostri schemi per l'asta non dovete avere piani preferenziali. Certo, in linea di massima potete preferire una soluzione piuttosto che un'altra ma la chiave è psicologica. Il "cambio di programma" deve essere...programmato. Se un vostro pupillo è andato a un avversario non dovete pensare "ok passiamo al piano B". Farà sorridere visto che se parla di fantacalcio ma leggerla in questo modo significa "peggioramento". Volevate che andasse tutto bene ma pronti via non è così. Vediamola da un'altra prospettiva: una delle vostre idee (fantastiche) non si è concretizzata ma restano altre idee (fantastiche) per allestire una squadra da titolo. Raccomandiamo quindi studio, calma e soprattutto niente panico