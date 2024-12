Lecce, un mese 'da Champions' con Giampaolo

L'allenatore ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria sul Monza: "Io non mi illudo mai di niente e non do niente per scontato, perché so che le sorprese sono dietro l'angolo sempre e siamo in discussione noi settimanalmente. Non si arriva mai ad aver certezze su niente... Sono tre punti molto importanti, ma di partite dobbiamo vincerne diverse per raggiungere il nostro obiettivo. Ho soltanto detto ai giocatori una cosa, anche oggi prima della partita: noi o dobbiamo giocare scontri diretti o contro squadre delle prime posizioni, amichevoli non ce ne sono più. E quindi bisogna essere mentalmente forti per giocarsi ogni partita, anche pesante come quella di oggi. Bisogna giocarle le partite, poi le puoi anche perdere, ma bisogna giocarle. È chiaro che tra il dire e il fare ci sono tante cose, la componente psicologica è determinante. Sono stati bravi Dorgu e Krstovic a mettersi l'errore alle spalle e a giocare, l'età probabilmente li aiuta in questo senso". Infine sull'importanza del tifo del Via del Mare: "L'inerzia delle partite a volte la cambia il pubblico".