Sassuolo passa a Frosinone, Modena vince il derby

Introduzione

La 17^ giornata di serie B conferma il dominio del Sassuolo che passa in rimonta a Frosinone nel pomeriggio degli ex. Grosso tornava da allenatore dove ha ottenuto due anni fa la promozione in A e deve ringraziare Mulattieri e Moro che furono protagonisti proprio di quella promozione e che con le loro reti hanno ribaltato il vangtaggio di Oyono. Vittoria storica del Modena a Reggio Emilia nel derby grazie alla rete di Pedro Mendes. Vince anche il Cesena ai danni del Cosenza con un finale però di grande sofferenza. Finisce 2-2 il match fra Sudtirol e Mantova con i bolzanini due volti avanti e poi raggiunti alla scadere da un rigore di Aramu che sbaglia dal dischetto ma poii ribadisce in porta la respinta di Poluzzi. Alle 17.15 in campo Spezia-Sampdoria nel secondo derby della giornata. Domani il derby campano fra Salernitana e Juve Stabia, Brescia-Carrarese, Cittadella-Cremonese e Palermo-Catanzaro. Nell'anticipo di ieri il Pisa ha sconfitto per 2-0 il Bari

LA CLASSIFICA DI SERIE B