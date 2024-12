Lo aveva detto dopo la partita vinta con fatica in Champions League contro la Stella Rossa: "Non ho paura di far giocare i giovani se non ricevo garanzie dagli altri". Sembrava una semplice provocazione per scuotere il gruppo, criticato per non essere mentalmente sul pezzo nonostante la posta in palio. "Siamo come una monetina, ogni volta non sai mai che lato uscirà fuori".

Alle parole seguono però i fatti. Contro il Genoa giocheranno due giovanissimi come Alex Jimenez, titolare addirittura al posto di Theo Hernandez per scelta tecnica, e Mattia Liberali, scelto come trequartista in una serata speciale. A San Siro prima del match si festeggeranno i 125 anni di storia del club e tante stelle del passato sfileranno davanti ai tifosi. Un'occasione non banale per esordire in prima squadra e da titolare