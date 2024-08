Introduzione

Tra le prime cose che vogliamo sapere per la nuova stagione c'è sicuramente la lista di rigoristi di Serie A. All'asta li cerchiamo e spesso li strapaghiamo. Quando li vediamo dagli 11 metri ci affidiamo agli dei del pallone per evitare un -3 che comprometterebbe la nostra giornata di campionato. Scopriamo quindi i nomi delle 20 di A che potrebbero presentarsi sul dischetto in questa stagione