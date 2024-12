Introduzione

In occasione della sfida di domenica contro il Genoa a San Siro, il Milan festeggerà il suo 125° anniversario con un evento speciale. Si parte alle 19.45 con la premiazione delle Legends rossonere (Van Basten, Inzaghi e Shevchenko) che entrano nella Hall of Fame insieme a Franco Baresi. A seguire la cerimonia ufficiale con uno spettacolo dedicato, la musica dei Meduza e la sfilata di tanti campioni che hanno scritto la storia del club. E in campo la squadra di Fonseca indosserà una maglia speciale. Ecco il programma e gli ospiti attesi



LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-GENOA