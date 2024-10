Introduzione

Stanchezza, riposo, turnover. Sono questi i termini a cui prestare massima attenzione da oggi fino a settimana prossima. Molte squadre arrivano dalle coppe mentre tra poche ore scatta il turno infrasettimanale. I big match non mancano e quindi serve capire come muoversi a livello fanta. Come abbiamo visto anche settimana scorsa, non tutti i principali attaccanti sono stati prolifici



Oggi proviamo a dare consigliati e sconsigliati al fantacalcio basandoci sull'incidenza offensiva dei primi 45 minuti di gioco. Potrà essere un po' "limitante" ma i cambi prima del previsto, in ottica gestione, non saranno così rari da parte dei vari allenatori. Minutaggio limitato per qualcuno? Non sbagliamo se diciamo: sì

BOLOGNA-MILAN RINVIATA, LE NEWS LIVE