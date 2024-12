Introduzione

La prima giornata di campionato risale a poco dopo Ferragosto. Da allora sono passati esattamente 4 mesi. Dividendo le prestazioni dei vari calciatori in 2 mensilità, cosa ci aspettiamo quanto a trend. C'è chi, fino a metà ottobre, era andato spedito per poi avere una flessione negli ultimi 60 giorni di Serie A, chi ha fatto il 'percorso' opposto e chi invece si è mantenuto stabile.



Un trend può dirci tanto ma è chiaro che non ci dice tutto: il calcio e i calciatori vanno spesso a momenti e quindi tutto è mutevole. Ecco quindi la nostra consueta lista su consigliati e sconsigliati al fantacalcio per quel che riguarda la 17^ giornata di Serie A.



Non dimenicate di consultare la pagina delle probabili formazioni per rimanere sempre aggiornati su ballottaggi, dubbi ma soprattutto...certezze