Introduzione

La seconda metà della classifica dice che ci sono ben sette squadre in appena due punti. Il Cagliari, ad oggi, sarebbe retrocesso ma con una vittoria potrebbe balzare a metà classifica. Le ultime gare del 2024 possono dirci tanto sia in alto che in basso e per molte è vietato sbagliare proprio ora. Nelle ultime giornate qualche allenatore ha, con successo, modificato l'assetto di squadra cambiando anche un po' di interpreti. L'influenza inizia a girare anche per i campi d'allenamento di Serie A e qualcuno dovrà stare a riposo forzato.



Di notizie quindi ce ne sono già tante. Merito della squadra degli inviati di Sky Sport che è sempre sul pezzo (e che non dorme mai). Tra ipotesi, ballottaggi, assenze e ritorni dobbiamo darvi conto di quel che succede minuto per minuto nei vari ritiri. Ecco quindi tutte le news sulle probabili formazioni della 17^ giornata