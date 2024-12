Introduzione

Antonio Conte dovrà rinunciare a Buongiorno per circa 6 settimane dopo la frattura di 2 vertebre lombari in allenamento. Nell'Inter Barella non preoccupa dopo il cambio forzato con la Lazio: dovrebbe trattarsi di un semplice affaticamento. La Juve prova a recuperare Cambiaso, nel Bologna sarà da valutare Ndoye (distorsione alla caviglia). Cinque invece gli squalificati: Coco (Torino), De Roon (Atalanta), Maldini (Monza), Dodo (Fiorentina) e De Sciglio (Empoli). Di seguito la situazione indisponibili delle 20 squadre di Serie A



