Formula 1, GP Messico: lo spettacolare ingresso di Hamilton sul podio. VIDEO

Lewis vince in Messico ma deve rimandare la festa per il titolo. L'ingresso sul podio, però, è da vero trionfatore del Mondiale: sbuca con la sua Mercedes con un effetto speciale tra il boato del pubblico

Sarà che la proposta di Hollywood gli gira ancora per la testa, ma l'entrata di Lewis Hamilton sul podio del GP del Messico è stata davvero cinematografica. Il pilota britannico ha vinto la gara dell'Autodromo Hermanos Rodriguez ma non è ancora aritmeticamente campione del mondo. Questione di giorni, quando ad Austin verosimilmente si compirà il destino di questo campionato, consegnandogli il sesto titolo in carriera. Lewis al momento della premiazione è sbucato dal fondo del podio con la sua Mercedes W10, tra fumo e il delirio della folla. Una scena d'impatto, da vero trionfatore. Segno che il traguardo finale è davvero a un passo.