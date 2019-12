Fabio Tavelli analizza la stagione di F1 con Carlo Vanzini, Leo Turrini e Matteo Bobbi, anticipando temi e notizie per il 2020. Appuntamento speciale da non perdere questa sera alle 19 su Sky Sport F1 (canale 207)

Sono stati i compagni di viaggio di tutti gli appassionati di F1 nel corso della stagione 2019 e ora ci regalano un ultimo appuntamento prima del rompete le righe. Tornano i protagonisti di Race Anatomy con uno speciale per rivivere i momenti salienti del Mondiale appena concluso e dare uno sguardo al prossimo campionato che scatterà il 15 marzo con il Gran Premio d'Australia a Melbourne. "Race Anatomy Speciale" è in onda stasera alle 23 su Sky Sport F1 (canale 207). Fabio Tavelli, con Carlo Vanzini, Leo Turrini e Matteo Bobbi, anticiperanno anche temi e notizie per il 2020.

"RACE ANATOMY" - LO SPECIALE

23 dicembre su Sky Sport F1 (canale 207)