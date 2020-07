E' stata una gara "pazza" quella del Red Bull Ring, con addirittura 9 ritiri e con la safety car costretta ad entrare in pista per ben tre volte. Tutti le curiosità e le statistiche del GP d'Austria 2020

La Formula 1 ha riacceso i motori dopo oltre cento giorni regalando una gara, in Austria, ricca di emozioni e colpi di scena. Ha vinto Valtteri Bottas che ha confermato in gara un weekend vissuto da protagonista, con la sua Mercedes vestita di nero, per tutta la stagione, in segno di solidarietà con il movimento 'Black Lives Matter'. Ma il protagonista assoluto della gara è Charles Leclerc che, nonostante una Ferrari lenta e impacciata per gran parte della gara, ha compiuto negli ultimi sei giri due sorpassi mozzafiato, nei confronti di Norris e Perez, che gli hanno garantito un secondo posto che sembrava insperato. Complice la penalità di 5'' Hamilton, questo va detto. Ma quella di Leclerc è stata una condotta di gara magistrale che ha mostrato, una volta di più, il talento del pilota monegasco. Ma, come detto, quella del Red Bull Ring è stata una gara ricca di emozioni, a partire dai 9 ritiri e dai 3 ingressi della safety car.