Stefano Domenicali resterà presidente e Ceo della Formula 1 fino al 2029: l'annuncio è arrivato alla vigilia dell'inizio del Mondiale 2025, che scatterà da Melbourne, in Australia, nel weekend del 14-16 marzo (tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW ). Il 59 imolese, ex team principal Ferrari tra il 2008 e il 2014, è a capo del 'Circus' dal 2021

La Formula 1 che si appresta a iniziare dall'Australia la nuova stagione (GP inaugurale LIVE su Sky e in streaming su NOW nel weekend del 14-16 marzo) non cambia ai vertici: Stefano Domenicali resterà presidente e Ceo fino al 2029 . Ufficiale il rinnovo dell'accordo tra il 59enne imolese e Liberty Media , che detiene i diritti del 'Circus'.

Ha reso la F1 uno sport globale

Domenicali è a capo della F1 dal gennaio 2021 e resterà, dunque, in carica per altri 5 anni. Come si legge nel comunicato ufficiale da quando è in carica "ha avuto un ruolo determinante nel rendere la Formula 1 uno sport globale". "Siamo entusiasti di rinnovare il contratto a Stefano e non vediamo l'ora di vederlo nuovamente alla guida della Formula 1 nei prossimi anni", ha esordito il presidente e Ceo di Liberty Media, Derek Chang. "Stefano ha gestito l'azienda in maniera eccellente, accelerando la crescita della F1 sia a livello commerciale che in termini di coinvolgimento dei fan. La sua energia e il suo entusiasmo per lo sport si traducono in strategia e risultati estremamente efficaci", ha poi aggiunto il numero uno di Liberty Media.