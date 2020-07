Il pilota britannco è nell'orbita Mercedes che è senza dubbio un suo sogno, ma nella conferenza stampa del secondo GP d'Austria spiega: "Ho un contratto con la Williams anche per il prossimo 2021. Il mio futuro è nelle mani di chi è sopra di me". ll GP della Stiria domenica in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Ho un contratto con la Williams anche per il prossimo anno. Alla fine, potenzialmente, il mio futuro è nelle mani di Claire ". Per George Russell, dunque, tutto (o quasi) passa per il team principal e vicepresidente della Williams . Il pilota britannico è nell'orbita della Mercedes (pilota junior) e sogna di poter guidare per il team di Brackley, ma nella conferenza del GP d'Austria/Stiria spiega: "La Mercedes è anche il mio management. Negli ultimi due anni abbiamo parlato ogni settimana, quasi ogni giorno. Cosa che ora è aumentata per capire il mio futuro".

Russell: "So cosa devo fare"

"So cosa devo fare, dare il massimo in pista. Ho un contratto con la Williams anche per il prossimo anno. Il mio futuro potenzialmente è nelle mani di Claire e nei prossimi mesi dovremo vedere cosa succederà. Sono pilota junior della Mercedes e quindi non penso che Claire mi consentirebbe di andare in altri team che non siano la Mercedes. Ripeto, la cosa non è nelle mie mani ma in quelle di chi è sopra di me".