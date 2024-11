Il team principal Red Bull dopo le prime libere: "Abbiamo avuto un approccio diverso rispetto agli altri, abbiamo imparato tante cose". Sui chiarimenti chiesti alla FIA sui fondi delle altre vetture: "Cosa mi aspetto come direttiva tecnica? E' tutta una questione di mettere la macchina in pista con una certa altezza, ma non penso faccia una grossa differenza". Infine il titolo Costruttori: "Dobbiamo prima passare Ferrari per poi attaccare McLaren". Il weekend live su Sky e in streaming su NOW

DIRETTA DELLE LIBERE