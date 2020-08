Novantunesima pole in carriera per Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas. Le speranze della Ferrari sono rivolte in Charles Leclerc, che partirà in quarta posizione. Solo decimo Vettel. Il GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

Inarrestabile lo è già da tempo Lewis Hamilton, nella sua Silverstone lo diventa sempre un po' di più, come ha dimostrato in qualifica conquistando la novantunesima pole position della sua carriera. Resettandosi subito dopo questo errore e superando comunque un Valtteri Bottas che almeno in versione sabato non è così scontato battere e che costringe al limite anche il sei volte campione del mondo. Dietro le due Mercedes c’è un abisso, se si guardano solo ed esclusivamente i tempi cronometrici. Il secondo rifilato dalle due frecce nere anche a chi si è preso di forza la seconda fila pesa come un macigno, eppure Max Verstappen e Charles Leclerc sono la faccia bella e spettacolare di questa Formula Uno.