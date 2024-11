Carlos Sainz analizza il giovedì notte di Las Vegas, chiuso con il 4° tempo: "E' stata una giornata complicata, la macchina dava sensazioni strane e c'era poco grip. Non siamo ancora soddisfatti, dobbiamo lavorare e migliorare già per le qualifiche. Il passo gara non è male, ma c'è tanto da fare". Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS LIBERE