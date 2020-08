racconta così al termine del GP di Silverstone la sua rocambolesca vittoria, giunta dopo una gara che comunque lui aveva dominato fin dal via. "Fino all'ultimo giro tutto è andato a vele spiegate - ha detto Hamilton nella tradizionale intervista del dopo gara -. Quando ho saputo del problema di Bottas con le gomme, ho guardato le mie e sembrava tutto in ordine, la macchina curvava senza problemi e non pensavo sarebbe successo nulla".

"Ho alzato un po' il piede"

leggi anche

Silverstone, vince Hamilton su 3 ruote. Leclerc 3°

"Ho anche alzato un po' il pedale, poi la gomma è esplosa. Mi sono trovato col cuore in gola, ha proseguito il campione de mondo- non sapevo se sarei arrivato al traguardo, temevo di uscire di pista toccando i freni. Sentivo che il vantaggio su Verstappen calava, ho messo di nuovo il piede sul gas, non ho mai provato nulla di simile all'ultimo giro, quasi mi si è fermato il cuore in quel momento. Non so come sono arrivato alla fine .Forse avremmo dovuto fermarci e cambiare le gomme dopo il problema di Bottas".