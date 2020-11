Nuvole e rischio puoggia: tempo inusuale in Bahrain, dove le libere dell Formula 2 hanno offerto poco anche a causa di diverse interruzioni. Mazepin il più veloce, 7° Shwartzman, 10° Schumacher e 14° Ilott. Il weekend di Sakhir è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP BAHRAIN, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE

E' stata una sessione soprattutto per riprendere confidenza con la pista e le monoposto dopo circa due mesi di inattività. Poi, però, le libere della Formula 2 in Bahrain non hanno offerto molto altro, anche a causa di alcune interruzioni. Alla fine il più veloce è stato Nikita Mazepin in 1:42.660, davanti a Druvala e Tsunoda. Decimo il leader della classifica Schumacher, che nel fine settimana potrebbe laurersi campione per poi annunciare ufficialmente il passaggio in F1 con il team Haas. Con lui anche Mazepin.