Romain Grosjean senza bende a 44 giorni dal terribile incidente in Bahrain: il francese, che non ha perso tempo prendendo subito in braccio il suo gatto Petrus, ha postato una foto su Instagram, in cui si notano le scottature nella mano sinistra: "Non sono ancora belle da vedere, non guardatele se non avete voglia"

Nuovo aggiornamento delle condizioni di Romain Grosjean, rimasto ferito nell'incidente di fine novembre in Bahrain, quando rimase dentro le fiamme per 28 interminabili secondi, riportando ustioni alle mani. Il francese, che il prossimo anno non correrà più in Formula 1, ha scelto ancora una volta i social per condividere il suo percorso di recupero con i suoi tifosi, e lo ha fatto in modo ironico. Grosjean ha postato su Instagram una foto con in braccio il suo gatto Petrus e poi una delle mani, in cui si notano visibilmente le scottature riportate nella sinistra. "Le mie mani sono tornate e Petrus ne è felice! Non sono ancora belle da vedere, quindi per favore non scorrere a destra se non ne avete voglia", facendo riferimento alla foto delle mani. Grosjean, che al momento non ha ancora deciso se ritirarsi dal motorsport, è stato protagonista di un terribile incidente lo scorso 29 novembre nel primo giro del GP del Bahrain a Sakhir, uscendo vivo dallo schianto e il conseguente incendio della sua Haas contro le barriere.