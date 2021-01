Hamilton ricorda su twitter Kobe Bryant, a un anno dal tragico incidente in cui oltre alla stella dei Lakers persero la vita la figlia Gianna e ad altre 7 persone: "Non dimenticheremo la loro scintilla e che differenza hanno fatto nel mondo"

Messaggio speciale sui social del campione del mondo della F1 Lewis Hamilton, che dedica il proprio pensiero a Kobe Bryant e alla figlia Gianna: "È difficile credere sia passato un anno dalla scomparsa di questi due anime speciali. La vita è così preziosa. Non dimenticheremo la loro scintilla e che differenza hanno fatto nel mondo". Da Hamilton parole di cordoglio anche per le altre 7 persone che viaggiavano con Kobe e la figlia nell'elicottero precipitato in California: "Un pensiero a loro e a tutte le vite perse in quel tragico incidente, un anno fa in questo giorno".