Da figlio d'arte a figlio d'arte. Nico Rosberg spiega il contesto con cui Mick Schumacher sta vivendo questi ultimi anni nel Motorsport e il passaggio dalla Formula 2 alla Formula 1: "Ci sono tanti vantaggi nell'avere un cognome importante, ma c'è tantissima pressione. Lo scorso anno in alcune conferenze stampa c'erano più giornalisti per lui che per Hamilton". Il Mondiale è a Portimao: in tv la diretta è su Sky Sport F1 (canale 207)

