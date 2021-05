E' sceso in pista con la monoposto numero 9 della ART nelle libere del primo weekend della Formula 3 in Spagna. Ha chiuso al 23esimo tempo, ma quello che conta è averlo visto girare dopo il tragico incidente di Spa 2019 - in Formula 2 - nel quale perse la vita Hubert e dal quale il pilota statunitense (con cittadinanza ecuadoriana) uscì gravemente ferito

CORREA DALL'INCIDENTE AL RITORNO IN PISTA