Nel 2019, in Belgio, il terribile incidente in Formula 2 dove perse la vita Hubrert e dal quale Correa uscì in gravi condizioni. Gli interventi, la lunga riabilitazione e ora il pilota statunitense riparte dalla Formula 3: "L'obiettivo? Tornare ad essere il vecchio me e riprendermi la mia carriera". Tutto il weekend del GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

FOTO. CORREA, IL RITORNO IN PISTA A BARCELLONA - F1, DIRETTA DELLE LIBERE