Verstappen per la seconda volta in carriera vince con un sorpasso a due giri dalla fine dopo Austria 2019 (superò Leclerc). Ecco cosa è successo nel finale da batticuore in Francia, con l'olandese primo davanti a Hamilton. Qui le statistiche dopo Le Castellet La F1 torna nel weekend del 27 giugno con il GP della Stiria: diretta Sky Sport F1 (canale 207) GP FRANCIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

Trionfa in Francia con un sorpasso finale da batticuore ed è sempre più leader della classifica del Mondiale di Formula 1. Max Verstappen e la Red Bull vincono il nuovo duello con Lewis Hamilton e la Mercedes e provano a dare il primo "strappo" al campionato. Per la seconda volta in carriera Verstappen fa sua una gara con un sorpasso a due giri dalla fine: era già successo in Austria 2019, allora a farne le spese fu Charles Leclerc. Ma non sono le uniche statistiche importanti al termine della gara a Le Castellet.





VERSTAPPEN : 13^ vittoria in Carriera (3^ quest'anno, 1^ nel GP di Francia) EGUAGLIA Alberto ASCARI, David COULTHARD al 22° posto di tutti i tempi.



: 13^ vittoria in Carriera (3^ quest'anno, 1^ nel GP di Francia) EGUAGLIA Alberto ASCARI, David COULTHARD al 22° posto di tutti i tempi. VERSTAPPEN : 48° podio in Carriera (6° quest'anno) EGUAGLIA Gerhard BERGER al 17° posto di tutti i tempi.



: 48° podio in Carriera (6° quest'anno) EGUAGLIA Gerhard BERGER al 17° posto di tutti i tempi. OLANDA : 50° podio, tutti della famiglia Verstappen: 48 di Max, 2 di papà Jos.





: 50° podio, tutti della famiglia Verstappen: 48 di Max, 2 di papà Jos. VERSTAPPEN vincitore davanti a Hamilton: 4 volte (Malesia 2017, Anniversario 2020, Emilia Romagna e Francia 2021).

Dati a cura di Mcihele Merlino