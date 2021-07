Gli è costata un ammonimento l'esultanza al termine del GP di Stiria, e ora Verstappen dice: "Non esulterò più così, mi è stato detto che è una questione di sicurezza". E sulla prossima gara in Austria: "Credo sarà più difficile della scorsa". Tutto il weekend di F1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"La prossima volta farò un burn-out per esultare". Max Verstappen scherza nella conferenza del GP d'Austria tornando sull'esultanza che al termine del GP di Stiria gli è costata l'ammonimento del race director Masi. "Scherzi a parte - ha aggiunto l'olandese - ero tutto da un lato della pista ma so che mi è stato detto per motivi di sicurezza e di sicuro non lo farò più. Però sarebbe bello istituire un premio in punti per l’esultanza più bella".