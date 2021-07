Vettel sa cosa fare per non ripetere quanto avvenuto nel GP di Stiria e lo ha detto in conferenza stampa, aspettando la seconda gara al Red Bull Ring: "Sarà determinante la qualifica, perché se dovessi partire ancora 14° come una settimana fa, non ci sarà granché da fare". Tutto il weekend di F1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Migliorare in qualifica per una gara bis in Austria da rendere diversa dal precedente GP di Stiria. In sintesi è questo il pensiero di Sebastian Vettel, pilota dell'Aston Martin, nel giovedì dedicato alla conferenza stampa: "Stroll ha avuto un buon passo e ha fatto una gara molto buona. Per questo sono moderatamente ottimista, perché avrò un’opportunità di fare meglio di domenica scorsa. Sarà determinante la qualifica, perché se dovessi partire ancora 14° come una settimana f1, non ci sarà granché da fare”.