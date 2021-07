Ormai un appuntamento e una domanda consueta alla vigilia di ogni GP: quale sarà il look di Lewis Hamilton stavolta? E per il "replay" in Austria c'è la risposta: anfibi neri "massicci", un pantalone morbido sull'arancio tenue e una maglietta trasparente che mette in mostra i tatuaggi sulla schiena e davanti presenta un disegno in pieno petto. Sul fianco una lunga cerniera. Tutto il weekend della F1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

