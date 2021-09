Ospite in casa Ferrari, il popolarissimo tiktoker è stato protagonista dell'ennesimo video tutto da ridere con un complice d'eccezione. Ecco Carlos Sainz, pilota della Rossa, istruito sul modo corretto per entrare nella vettura. "È stato un onore aiutarti, amico mio, ma la prossima volta impara da me", scherza Khaby. "Grazie per l'aiuto", ricambia divertito lo spagnolo

KHABY: "EMOZIONANTE INCONTRARE LECLERC E SAINZ"