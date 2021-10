Il Mondiale di F1 entra nella fase più calda e con una classifica più corta che mai. Il Circus fa tappa a Istanbul, dove lo scorso anno ci furono tante emozioni ma anche tanti problemi per l'asfalto (poco grip). Ma il tracciato è stato rivisto sotto questo aspetto con un'abrasività elevata. C'è chi lo paragona al Bahrain. Ma non è l'unica cosa da sapere prima di scendere in pista. Tutto il weekend del GP di Turchia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV