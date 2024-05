La Red Bull di Verstappen sale sul gradino più alto del podio dopo una battaglia negli ultimi giri con Norris: "Avversari erano molto vicini: dobbiamo continuare a spingere", afferma Chris Horner a Sky Sport, "E' stata una gara divisa a metà, ma Max è stato fantastico". Il Mondiale torna la prossima settimana a Monte-Carlo in diretta su Sky e in streaming su NOW

In un weekend che non era iniziato nel migliore dei modi per la Red Bull, che è sembrata in difficoltà durante le prove libere del venerdì, Verstappen conquista la vittoria a Imola dopo una battaglia negli ultimi giri con Norris. È stata una svolta totale per il team? “Sono arrivati molto vicini gli avversari. È stata una gara divisa a metà”: a rispondere è Christian Horner, team principal, intervistato a Sky Sport. “Nella prima metà siamo stati molto forti e ci siamo costruiti un vantaggio di otto secondi”, spiega, “Poi con la hard a metà dello stint abbiamo perso un po’ di temperatura e Norris ha fatto un ottimo lavoro su quella gomma”. Hard che non sono state provate durante le prove libere: “Ci sono dei pro e dei contro: venerdì abbiamo compensato troppo con le medie e questo ci ha fatto male con le dure. Pensavamo che fosse meglio avere un set in più di gomme disponibile però con il senno di poi sarebbe stato meglio provare con la gomma dura anche venerdì”.